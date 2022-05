Il ladro sbadato che deruba un uomo davanti alla polizia

Non avrebbe potuto scegliere momento peggiore. Un ragazzo di 23 anni, un cittadino marocchino irregolare e con precedenti, è stato arrestato mercoledì mattina con l'accusa di tentato furto con destrezza dopo aver cercato di derubare un uomo di 65 anni.

Il suo blitz è avvenuto verso le 11 in via Vitruvio, in zona stazione centrale. Il 65enne, stando a quanto riferito dalla polizia, stava camminando con le borse della spesa in mano verso casa, quando il borseggiatore lo ha sorpreso alle spalle cercando di sfilargli il portafogli.

Il ladro sbadato, però, non si era accorto che dietro di lui c'erano gli agenti delle volanti, che hanno assistito a tutta la scena e lo hanno immediatamente bloccato, nonostante un tentativo di resistenza. Addosso al 23enne è stato anche trovato un cellulare risultato rubato a marzo scorso, motivo per cui è stato indagato per ricettazione.