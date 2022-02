Scoperto a rubare, prende a testate la gazzella e finisce in ospedale

È stato sorpreso a rubare nella guardiola di un custode e arrestato. Poi una volta nella gazzella dei carabinieri, ha iniziato a prendere a testate la paratia e l'abitacolo, tanto da dover essere portato in ospedale. L'accaduto verso mezzanotte di venerdì 11 febbraio tra viale Brenta e via Bessarione, zona Corvetto.

A finire al pronto soccorso, e poi in manette, un 29enne marocchino, con precedenti specifici e senza fissa dimora. Durante la notte aveva scassinato la guardiola del custode cercando di rubare all'interno, ma l'uomo, sentendo un rumore, l'aveva scoperto e messo in fuga, allertando anche il 112.

Sul posto, così, sono arrivati i carabinieri, che hanno trovato l'aspirante ladro a un paio di centinaia di metri di distanza, in via Bessarione. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso e uno spray urticante. Arrestato per tentato furto aggravato in abitazione e possesso di arnesi atti allo scasso, una volta nella gazzella, il 29enne ha iniziato a colpire con la testa l'auto. I militari l'hanno portato al Fatebenefratelli, dove è stato sedato e poi dimesso.