Lo buttano fuori dal bus della 90 e tentano di rubargli il telefono

Prima le botte e la tentata rapina poi la fuga. Infine una denuncia. Due tunisini di 51 e 33 anni sono stati indagati per tentata rapina nella notte tra domenica e lunedì 21 marzo: i due, secondo quanto ricostruito dagli agenti della questura, avrebbero aggredito e cercato di rubare il telefono a un peruviano di 30 anni dopo averlo scaraventato fuori da un bus della linea 90 in viale Cassala a Milano.

Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte e mezza, come riferito da via Fatebenefratelli. Il 31enne ha raccontato di essere stato avvicinato dai malviventi mentre si trovava a bordo del bus: i due lo avrebbero scaraventato fuori dal mezzo e una volta in strada avrebbero cercato di portagli via il telefono. Il 31enne, tuttavia, ha reagito: è riuscito a far scappare i due e poi ha chiamato il 112 segnalando quello che gli era capitato.

I due presunti malviventi sono stati rintracciati in via Segantini a Milano intorno alle 3 del mattino. Per loro è scattata una denuncia.