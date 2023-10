Vede i ladri scavalcare il cancello della villa e li fa arrestare

Ha visto quattro ladri scavalcare la recinzione della villetta della madre e ha avvisato i carabinieri, sventando un furto in corso. È successo mercoledì notte in via Eritrea a Seveso, in Brianza. Quattro uomini italiani sono stati arrestati mentre cercavano di fuggire, due a piedi e due a bordo di un autocarro.

L'uomo, notando due persone mentre scavalcavano il cancello (e anche l'autocarro parcheggiato nelle vicinanze), ha sospettato qualcosa e ha chiamato il 112. Sul posto si sono recati i carabinieri di Seregno, Seveso e Verano Brianza. All'arrivo delle 'gazzelle', due dei ladri (un 48enne e un 54enne) si sono precipitati sull'autocarro e hanno tentato la fuga, ma una delle pattuglie li ha fermati. Gli altri due (un 40enne e un altro 54enne) sono invece corsi via a piedi, ma i militari hanno bloccato anche loro.

Dentro il cassone dell'autocarro si trovavano vari attrezzi da scasso, oltre a un monitor appena rubato nella villa. E non è tutto: nel giardino dell'abitazione, era disseminata parte della refurtiva, che i malviventi non avevano fatto in tempo a caricare. Inoltre la porta d'ingresso era scassinata. I quattro sono stati portati prima in camera di sicurezza e poi in Tribunale per il giudizio direttissimo, al termine del quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Così sono stati portati nella casa circondariale di Monza.