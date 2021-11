Furto a casa di Vidal durante il derby: rubato fuoristrada da 400 mila euro

Svaligiata la casa dell'interista Arturo Vidal durante la serata del derby. E' successo nel Comasco, a San Fermo della Battaglia, il 7 novembre. I ladri hanno tra l'altro tentato di rubare la sua Ferrari, senza riuscirci.

La villa del nazionale cileno non è l'unica presa di mira dai ladri negli ultimi tempi. Secondo quanto ricostruito, i malviventi si sarebbero 'arrampicati' sulla collina residenziale tra le 20.45 e le 21.15 della sera del derby al Meazza. I ladri hanno 'puntato' la Ferrari 448 Spider del fuoriclasse, parcheggiata in cortile insieme alle altre sue vetture, senza però riuscire a rubarla.

Così hanno ripiegato sul fuoristrada Brabus Amg G700, realizzato dalla nota casa tedesca su base della Mercedes classe G, del valore di circa 400 mila euro, e sono riusciti a rubarlo. Lasciate in cortile la Volvo XC90 e la Panda 4x4 verde chiaro con cui Vidal aveva fatto un video mentre girava tra Como e il centro d'allenamento interista ad Appiano Gentile.

I ladri sono anche entrati nell'abitazione mettendola a soqquadro e portando via gioielli e ori di ingente valore. Sull'episodio, come su altri furti analoghi nella zona, indagano ora i carabinieri di Robbio. Non è la prima volta che i ladri colpiscono la villa. Nel 2014 Vidal subì un altro furto, con 60 mila euro in contanti oltre a gioielli per 90 mila euro spariti dalla cassaforte. Nel 2008, quando ci viveva un altro interista, il brasiliano Adriano, furono invece rubati vestiti e la cassaforte.

Arturo Vidal con le sue auto. La terza è il fuoristrada Brabus (foto Ig)