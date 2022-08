Proprietari di casa in ferie, ladri entrano e cercano di rubare: "fermati" dal vicino

Due uomini di 26 e 34 anni, entrambi cittadini albanesi, sono stati arrestati dai carabinieri nella notte tra mercoledì e giovedì 11 luglio a Villa Cortese (hinterland nord-ovest di Milano) dove hanno cercato di rubare all'interno di una villetta. A chiamare i carabinieri è stato un vicino di casa che si è insospettito vedendo le luci della casa accesa.

Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto si sono sincerati che i proprietari fossero in ferie e successivamente sono entrati scavalcando la recinzione, proprio come hanno fatto i ladri. Una volta in giardino si sono resi conto che una porta-finestra dell'abitazione era stata forzata e all'interno c'erano due ladri, entrambi sono stati bloccati dai militari.

Addosso ai malviventi sono stati trovati 250 euro in contanti, alcuni monili d'oro, alcuni cacciaviti e un piede di porco. I "ferri del mestiere" sono stati sequestrati mentre i preziosi sono stati restituiti ai proprietari della villetta.