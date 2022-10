Beccati mentre cercano di scassinare un garage

La scorsa notte, a Vittuone (Milano), i carabinieri della Stazione di Sedriano hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato in concorso un 18enne italiano, con precedenti di polizia.

Il giovane, poco dopo la mezzanotte, è stato sorpreso dai militari mentre tentava di effettuare un furto all’interno di un box condominiale in via Gramsci, scassinando una porta di un garage.

Insieme a lui, secondo quanto riportato dagli uomini dell'Arma, c'erano altri due soggetti che si sono dati immediatamente alla fuga e rimasti ignoti. Il 18enne è stato perquisito e trovato in possesso di tre grimaldelli utilizzati per lo scasso.