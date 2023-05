Il ladro calvo che cerca di rubare quasi 1000 euro di spesa all’Esselunga in alcolici e zafferano

Quando ha visto quell’uomo, ha capito subito - grazie alla sua capigliatura - che era lo stesso ladro che nelle scorse settimane aveva già messo a segno una serie di blitz. Così, lo ha tenuto d’occhio e ha allertato la polizia, che poi lo ha arrestato. A finire in manette, domenica, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso, è stato un 50enne romeno che ha cercato di rubare quasi 1000 euro di spesa all’Esselunga di via Adriano.

Dopo essere entrato nel locale insieme a due complici, il 50enne ha iniziato a fare incetta di alcolici e di bustine di zafferano per poi cercare di uscire.

A bloccarlo è stato lo stesso vigilantes, che lo aveva riconosciuto perché calvo. La polizia lo ha poi arrestato, recuperando il bottino, mentre i due complici sono riusciti a scappare.