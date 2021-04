Ruba zaini nell'ambulanza mentre è in corso un intervento di soccorso: arrestata

Insieme a un complice ha visto l'ambulanza parcheggiata in strada, in via Monteverdi (zona Buenos Aires), con lo sportello aperto e senza nessuno intorno, e ha pensato che sarebbe stato un furto facile. I due malviventi non ci hanno pensato due volte e hanno afferrato due zaini custoditi all'interno per poi darsi alla fuga.

E' successo intorno alle due e mezz di pomeriggio di giovedì 15 aprile. I sanitari dell'ambulanza, accortisi poco dopo che mancavano gli zaini con i loro effetti personali, hanno chiamato il numero di emergenza 112 e hanno chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile: in poco tempo hanno rintracciato la donna, una cubana di trent'anni con alcuni precedenti di polizia e senza fissa dimora. Aveva ancora con sé uno dei due zaini. L'altro era rimasto al complice, che aveva fatto perdere le sue tracce. La donna è stata quindi arrestata.