I due uomini arrestati per uno zaino in Stazione Centrale

Due cubani sono stati beccati dalla polizia ferroviaria a rubare uno zaino in Stazione Centrale a Milano. Per i due, 50 e 26 anni, sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato in concorso.

L'arresto è arrivato nel pomeriggio di mercoledì, all'interno di un locale. Gli agenti della polfer notano i due avvicinarsi a un viaggiatore. La vittima prescelta sta mangiando. Sfruttando un momento di distrazione, i due afferrano il suo zaino e cercano di fuggire. Ma vengono bloccati.

Sia il 26enne che il 50enne sono già noti alle forze di polizia per reati contro il patrimonio. Sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza della questura, in attesa di giudizio con rito direttissimo.