Resta a piedi con l'auto e viene pure derubata dello zaino in pieno centro a Milano

Non solo l'auto in panne, contro di lei si sono scagliati pure due ladri che approfittando della situazione hanno provato a rubarle lo zaino ma sono stati bloccati dagli agenti della polizia ferroviaria.

È accaduto venerdì, in via Galvani a Milano. È lì che la polizia di Stato ha arrestato due cittadini algerini di 32 e 26 anni, pregiudicati e irregolari sul territorio nazionale, per il reato di furto aggravato in concorso.

I poliziotti, impiegati in un servizio antiborseggio nell'area della stazione di Milano Centrale, hanno notato i due uomini sospetti e li hanno seguiti da lontano. I due poi sono andati vicino all'auto in panne ferma in via Galvani e mentre gli occupanti della vettura, scesi dal mezzo, cercavano di risolvere il problema, uno degli stranieri ha fatto da palo e il secondo, con abile mossa, ha preso uno zaino che si trovava sul sedile anteriore.

I due si sono subito allontanati, ma sono stati immediatamente bloccati dai poliziotti della Polfer e arrestati. Lo zaino, contenente denaro e documenti vari, è stato restituito alla proprietaria che non si era accorta di quanto fosse successo.