Il ladro che ruba senza che la vittima si accorga di nulla

È rimasto invisibile per la vittima. Ma non per gli agenti. Un ragazzo di 23 anni, un marocchino con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato mercoledì a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver derubato un viaggiatore all'interno della stazione Centrale.

Il 23enne è entrato nel bar in cui l'uomo era insieme ad altre persone, ha preso il suo zaino - che era poggiato al tavolino - ed è scappato via, senza farsi notare. Purtroppo per lui, però, i poliziotti della Polfer - che erano impegnati proprio in servizi anti borseggio - hanno visto tutta la scena e si sono subito messi sulle sue tracce.

Il ladro è stato raggiunto e bloccato mentre cercava di uscire da Centrale. La borsa, al cui interno c'erano un computer ed effetti personali, è stata invece restituita al proprietario, che non si era accorto di nulla.