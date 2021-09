I poliziotti sventano il furto di uno zaino in Centrale: l'atteggiamento sospetto del ladro

Gli agenti hanno notato l'uomo con lo zaino da donna in mano

Aveva in mano uno zaino da donna e si mostrava sospettoso e guardingo. Gli agenti della polizia ferroviaria lo hanno notato in piazza Duca d'Aosta e si sono avvicinati a lui per bloccarlo e ispezionare lo zaino, che aveva all'interno un pc portatile, nonché documenti e carte di credito intestate ad una donna.

Lo zaino era stato appena rubato: l'uomo, pluripregiudicato, è stato arrestato per furto aggravato. Ha 31 anni. Successivamente gli agenti di polizia hanno rintracciato la vittima del furto e le hanno restituito il maltolto.