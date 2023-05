Ruba lo zaino al McDonald's in pieno centro, ma gli agenti lo stavano seguendo

Ha rubato uno zaino all'interno del McDonald's in pieno centro a Milano, ma aveva alle calcagna gli agenti della squadra mobile, che lo stavano seguendo da diversi minuti e lo hanno bloccato in tempo. È successo nel pomeriggio di venerdì 5 maggio. Il protagonista è un giovane di 21 anni, incensurato e senza una fissa dimora.

Tutto è iniziato in piazza del Duomo intorno alle quattro, quando gli agenti hanno notato il 21enne mentre osservava attentamente i clienti ai tavolini dei vari locali. Intuendo che avrebbe potuto trattarsi di un borseggiatore, lo hanno seguito mentre si allontanava verso via Dante e fin dentro il McDonald's situato in fondo alla strada.

Ruba lo zaino e nasconde portafogli e cellulare

All'interno del locale, il 21enne ha scelto la sua vittima: si è avvicinato a una giovane coppia che stava pranzando al piano terra e ha afferrato lo zaino della ragazza, appoggiato sulla sedia accanto e nascondendolo immediatamente per non farsi vedere. Ma gli agenti hanno assistito alla scena e lo hanno continuato a seguire. Il 21enne si è liberato dello zaino alla svelta, tenendo soltanto il portafogli e il cellulare. Bloccato prima che uscisse dal fast food, è stato sorpreso con questi oggetti nei pantaloni. Il maltolto è stato restituito alla ragazza, che non si era accorta di nulla, mentre lui è stato arrestato e poi giudicato per direttissima sabato mattina.