Ruba lo zaino all'autista dei pullman

Mentre un autista di uno dei pullman turistici in sosta in centro a Milano si riposava all'interno del mezzo, gli ha rubato lo zaino. Ma è stato inseguito dalla vittima e, alla fine, arrestato dalla polizia. È successo domenica pomeriggio intorno alle quattro in Foro Bonaparte.

L'autista (un 43enne) era in sosta e, dopo avere fatto scendere alcuni turisti, si era messo a riposare lasciando in vista il suo zaino. Il ladro (identificato poi per un 40enne colombiano) ha pensato che fosse un furto facile e, lestamente, ha afferrato lo zaino per scappare via.

Il 43enne si è lanciato all'inseguimento, chiamando intanto il 112 per avvertire del furto, e una pattuglia della polizia, precipitatasi in zona, ha catturato il fuggitivo all'altezza di via Lanza, restituendo lo zaino al proprietario.