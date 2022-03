Insegue i ladri dopo il furto, catturati dalla polizia

Hanno rubato lo zainetto a una ragazza, poi sono scappati. Ma lei, con un amico, li ha inseguiti e si è imbattuta in una volante della polizia, a cui ha chiesto aiuto. Alla fine i due ladri sono stati arrestati.

E' successo alle dieci di sera di venerdì 18 marzo in zona Porta Venezia. Il furto in via Spallanzani. La vittima, una trentacinquenne, si è lanciata all'inseguimento dei malviventi con un amico. In corso Buenos Aires ha fermato una pattuglia del commissariato Città Studi, che si trovava in perlustrazione, e ha chiesto aiuto agli agenti. Questi hanno rapidamente individuato i responsabili del furto e li hanno catturati: si tratta di un algerino di cinquant'anni e un marocchino di trentanove.