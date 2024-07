Distraggono un viaggiatore in stazione e gli rubano lo zaino: arrestati

Un teatrino messo in piedi ad hoc. E, poi, la distrazione della vittima. Un attimo e lo zaino era scomparso. Arrestati con l'accusa di furto aggravato due malviventi che nel pomeriggio di sabato 29 giugno hanno raggirato un viaggiatore in stazione Centrale a Milano. Si tratta di un algerino di 26 anni e del suo complice, un libico di 35 anni.

Hanno approfittato del caos in stazione durante un pomeriggio ricco di eventi per la città di Milano, a partire dalla parata del Pride. I due ladri hanno avvicinato un uomo e, con uno stratagemma, lo hanno distratto rubandogli in pochi istanti lo zaino per poi scappare.

Gli agenti di polizia sono stati allertati e sono intervenuti immediatamente riuscendo a placcare i due malviventi, accompagnati poi in questura dove hanno riconsegnato la refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario.