Le rubano il Mac in Centrale: "Avevo dentro la tesi, aiutatemi a ritrovarlo"

Era arrivata a Milano col fidanzato per trascorrere il capodanno. E per portarsi avanti con lo studio aveva con sé anche il computer con la tesi di laurea. Risultato? Ha perso il computer e la tesi. È successo in Stazione Centrale nel pomeriggio di martedì 2 gennaio dove Giorgia S., studentessa di scienze motorie di 35 anni, è stata derubata dello zaino. Dopo il furto è seguita la denuncia ai carabinieri e un appello per riavere almeno la tesi.

"È l'unico file che ho, purtroppo non avevo fatto un backup con gli ultimi aggiornamenti", ha detto a MilanoToday la 35enne. Tutto è successo all'interno dello Starbuck's della Stazione Centrale intorno alle 15, un'ora prima della partenza del loro treno per Ravenna. La coppia aveva lasciato lo zaino non lontano dal tavolino e mentre stavano prendendo un caffè sono stati avvicinati e derubati.

Se ne sono accorti poco prima di andarsene, quando hanno cercato di prendere lo zaino (senza trovarlo). Per evitare di perdere il treno sono saltati sul convoglio per Ferrara e una volta tornati a casa hanno denunciato ai carabinieri.