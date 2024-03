Caso Salis, procura di Budapest chiede estradizione di Gabriele Marchesi

Gabriele Marchesi deve essere consegnato e scontare la sua pena nel carcere ungherese. Lo ha deciso la Procura di Budapest che lo ha comunicato alla Corte d'Appello di Milano. L'Italia aveva chiesto alle autorità ungheresi di considerare strumenti alternativi al mandato d'arresto europeo, come i domiciliari nel suo paese d'origine, e per questo era stata sospesa la consegna di Marchesi all'Ungheria.

Grabiele Marchesi è imputato con Ilaria Salis per i presunti scontri avvenuti l'11 febbraio 2023 a Budapest, in occasione del Giorno dell'onore. Marchesi e Salis sono accusati di aver aggredito due neonazisti. Il 23enne milanese si trova attualmente ai domiciliari in Italia.

La Procura ungherese ha fatto sapere che solo con la sua consegna e l'arresto "sarebbe possibile garantire" che il giovane "sia a disposizione delle autorità e presente "agli atti procedurali".