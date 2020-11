Notte di sangue a Gaggiano, guardia giurata 48enne accoltellata al petto durante il turno

Lo hanno colpito e sono andati via, senza prendere niente, lasciandolo a terra. Misteriosa aggressione nella notte tra venerdì e sabato a Gaggiano, dove una guardia giurata è stata accoltellata da due uomini, che per ora hanno fatto perdere le proprie tracce.

L'allarme è scattato pochi attimi dopo le 2.30 da viale Lombardia, dove il vigilante - G.P., 48 anni - si trovava per delle classiche verifiche in una ditta, una delle tante che doveva controllare durante il suo turno di lavoro.

Improvvisamente, però, stando a quanto finora accertato dai carabinieri, l'uomo sarebbe stato colto di sorpresa da due persone, che hanno messo a segno il raid appena la vittima è scesa dall'auto. Gli aggressori hanno sferrato un fendente al petto del 48enne e si sono poi allontanati. Secondo i primi accertamenti dei militari, alla guardia giurata non è stato rubato nulla, né tanto meno è stato portato via qualcosa dall'azienda. Esclusa quindi l'ipotesi di una rapina finita nel sangue, ma resta il mistero sul movente.

Il vigilante, soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano a causa di una ferita penetrante all'emitorace sinistro. Le sue condizioni sono delicate, ma non è in pericolo di vita.