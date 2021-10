Compra un Mac da 3mila euro ma gli arrivano due macinapepe: disavventura per Galeazzi

Ha comprato il nuovo MacBook Pro su Amazon (computer da 3mila euro) ma si è trovato di fronte due macinapepe e tre barattoli. Brutta disavventura per Andrea Galeazzi, youtuber milanese che si occupa di tecnologia. L'epilogo? Il colosso americano dell'e-commerce, dopo aver verificato l'accaduto, gli ha inviato un nuovo computer.

È stato lo stesso Galeazzi a raccontare la disavventura attraverso un video pubblicato su YouTube mercoledì 27 ottobre. A insospettire l'esperto di tecnologia è stato il peso del collo consegnatogli dal custode del palazzo. "Mi sembra un po' troppo leggero e mi sembra che si sposti un po' troppo", ha detto durante l'unboxing facendo notare come lo scotch telato dell'azienda, nonostante fosse integro, fosse sollevato in alcuni punti. Dai sospetti all'amara realtà sono passati poco meno di due minuti: una volta aperta la scatola si è trovato di fronte gli oggetti da cucina.

"Questo non è un video contro Amazon, attenzione", ha detto Galeazzi che ha poi spiegato come la sostituzione dell'oggetto potrebbe essere avvenuto nel tragitto tra il magazzino della società e il suo ufficio. Lo youtuber, comunque, ha risolto il disguido chiamando il servizio di assistenza clienti che in circa due ore ha proceduto a inviargli un nuovo computer proprio come quello che aveva ordinato. Non è ancora chiaro come possa essere avvenuta la sostituzione, sul caso sono in corso accertamenti da parte del colosso fondato da Jeff Bezos.