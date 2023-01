Via 2 mln e mezzo di gioielli e borse dalla villa dell'influencer russa e del marito imprenditore

Via due milioni e mezzo di gioielli, borse e orologi. La villa dell'imprenditore anglo-australiano Karim Kalaf, 39 anni, e della moglie, l'influencer russa Galina Genis, 34 anni, è stata svaligiata a Milano.

I ladri sono entrati nell'abitazione di lusso con vista sul Meazza, hanno aperto la cassaforte e hanno sottratto accessori di valore e preziosi del valore complessivo di circa due milioni e mezzo di euro, compresi orologi Cartier e Patek Philippe. Poi si sono dati alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Il furto, di cui si apprende soltanto ora, era avvenuto lo scorso 11 novembre, mentre la coppia era in vacanza a Dubai. Di ritorno, i due hanno trovato la casa svaligiata. Salve, invece, la Lamborghini Urus e la Ferrari Portofino di Karim Kalaf: forse i ladri non sono riusciti a trovare le chiavi. Sul maxi furto sono in corso le indagini della questura milanese.