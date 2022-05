Il consigliere leghista che si autoinfligge la scossa

Il consigliere regionale della Lega Alex Galizzi ha provato su di sè un dissuasore elettrico. Lo ha fatto in un video di qualche ora fa. Non si tratta di un taser, ma di uno strumento dalla potenza limitata che funziona provocando un piccolo elettroshok a contatto. Galizzi chiede che il suo uso sia esteso alla polizia locale. "Provato su me stesso, definirla un’arma è ridicolo. Uno strumento di difesa personale di libera vendita, ma per il Governo di Roma la polizia locale non lo può utilizzare", dice Galizzi, che tuttavia, dopo essersi pizzicato diverse volte, sembra manifestare una certa sofferenza.

"Il dissuasore elettrico non è un’arma, non sono classificati dalla legge come armi e pertanto, non necessitano di alcun nullaosta all’acquisto per i privati cittadini ma il Governo centrale lo vorrebbe vietare alla polizia Locale Lombarda", prosegue.

"Il Governo centrale rivendica il monopolio di decidere sulle armi in dotazione della polizia Locale ma la legge ritiene che gli stun-gun, chiamati abitualmente dissuasori elettrici, possano essere acquistati liberamente in quanto destinati esclusivamente alla protezione personale. E’ una scossa elettrica che ha come effetto un leggero stordimento che permetterebbe di immobilizzare più facilmente un soggetto pericoloso o un aggressore. Ce ne sono in libera vendita modelli anche per cinghiali e orsi", dice. "Rimaniamo in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale, certi che le esigenze di tutela del personale della polizia locale abbiano il sopravvento su interpretazione cervellotiche di Roma".