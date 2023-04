Ragazzo gambizzato e abbandonato fuori dall'ospedale

Un ragazzo di 27 anni è stato gambizzato nei boschi di Gerenzano e abbandonato vicino all'ospedale di Legnano (hinterland nord-ovest di Milano) nella serata di lunedì 3 aprile.

Tutto è accaduto intorno alle 19 quando il giovane è stato scaricato da un mezzo lungo viale Papa Giovanni Paolo II. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Il 27enne, cittadino marocchino, è stato portato al pronto soccorso del vicino ospedale e operato per estrarre la pallottola che gli si era conficcata nel polpaccio. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

I contorni della vicenda non sono del tutto nitidi e sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Legnano. Il 27enne ha riferito di essere stato ferito in maniera accidentale, ma sulla sua versione sono in corso accertamenti. Non è escluso che che sia l'ennesima vittima della "faida dei boschi". Il luogo in cui è avvenuto il fatto, infatti, fa parte dell'area boschiva tra la città metropolitana di Milano e la provincia di Varese in mano a bande di pusher nordafricani.

I boschi dove volano proiettili

Quelli tra Rescaldina, Uboldo, Origgio e Cerro Maggiore sono boschi in cui volano proiettili. Sparatorie frutto di una faida in corso tra bande di pusher nordafricani che controllano la zona boschiva tra il basso varesotto e l'altomilanese.

Il 2 aprile 2022 un ragazzo di 24 anni, Bouda Ouadia, era stato ucciso nel bosco del Rugareto, tra Rescalda (frazione di Rescaldina) e Gerenzano. Per questo omicidio erano state arrestate due persone.

Il 7 aprile dell'anno scorso, invece, un altra persona era stata accoltellata mentre si trovava all'interno dello stesso bosco della droga, mentre il successivo 7 giugno un altra persona era stata ferita da colpi di arma da fuoco nella zona tra Cerro e Uboldo.