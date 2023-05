Fuga di monossido, due anziani intossicati in casa a Milano

Paura per due coniugi anziani nella notte di lunedì 1° maggio a Milano. I due, che hanno 86 e 80 anni, intorno a mezzanotte e un quarto si sono intossicati a causa di una fuga di monossido di carbonio proveniente dalla caldaia dello stabile in cui vivono al primo piano, in via Anguissola (zona Gambara).

Hanno dato l'allarme. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato i due al San Paolo in codice giallo. Accettati poi in codice verde al pronto soccorso, verranno dimessi in giornata. Sul posto, oltre alla polizia, anche i vigili del fuoco del nucleo Nbcr per gli accertamenti del caso.