8mila litri di gasolio contaminato, sequestrato un distributore

Circa 8mila litri di gasolio non conforme è stato sequestrato, nei giorni scorsi, dalla guardia di finanza e dall'agenzia dogane e monopoli di Vicenza. Nei guai è finito il rappresentante legale di un distributore di carburanti con sede a Milano e centinaia di stazioni di servizio in tutto il territorio nazionale.

Fondamentale si è rivelato l'utilizzo del laboratorio chimico mobile dell'agenzia dogane, che permette di eseguire un esame immediato di campioni di carburante prelevati. Da questo esame, poi confermato dal laboratorio chimico di Venezia, è emerso che il gasolio aveva un punto di infiammabilità pari a 45 gradi, nettamente inferiore ai 55 gradi previsti dalle norme tecniche. Il punto di infiammabilità è la temperatura più bassa alla quale si formano vapori che consentono la combustione. Un'anomalia probabilmente dovuta alla miscela con un prodotto più leggero o a una minima quantità di benzina mescolata col gasolio.

Il distributore stradale in cui si è verificata l'anomalia, in provincia di Vicenza, è stato immediatamente sequestrato, mentre il rappresentante legale è stato denunciato alla procura di Vicenza per frode in commercio. Il gasolio non conforme alla normativa avrebbe potuto creare un duplice danno: da una parte il rischio di danneggiare i veicoli, dall'altra (visto il minor prodotto energetico erogato) la concorrenza sleale nei confronti degli altri distributori.

Infine, si è scoperto che i prezzi medi esposti dal distributore (previsti per legge) erano diversi da quelli pubblicati ogni giorno dal Ministero dei Trasporti. Il rappresentante legale dell'azienda riceverà una multa da 400 a 4mila euro, ancora da quantificare, mentre sono in corso accertamenti fiscali.