256mila litri di gasolio di contrabbando dai paesi dell'est

Otto tank-container con centinaia di migliaia di litri di gasolio di contrabbando dai paesi baltici. Li hanno intercettati i finanzieri del comando varesino presso il terminal intermodale di Busto Arsizio, mentre controllavano la regolarità della circolazione delle merci. Tutto è partito dal controllo di un auto-articolato privo dei previsti pannelli che identificano la pericolosità del prodotto trasportato e, per giunta, non c'era un qualunque documento di trasporto.

Il container faceva parte di una maxi spedizione composta appunto da otto tank, provenienti da Lettonia e Lituania, arrivati su rotaia e in giacenza presso il terminal. Nessuno degli otto container aveva la lettera di vettura internazionale attestante il trasporto di "oli lubrificanti non destinati a usi di combustione e carburazione", previsti dalla normativa. I litri di gasolio totali intercettati sono più di 256mila. Il prodotto è stato sequestrato, così come i mezzi utilizzati per il trasporto.

Due persone sono state denunciate a piede libero. Si tratta del conducente dell'auto-articolato e della sua 'staffetta', entrambi italiani di origine campana. I finanzieri hanno anche già stimato la relativa accisa sottratta alla tassazione, per oltre 94mila euro. L'operazione ha quindi consentito di sventare l'evasione fiscale ma anche di evitare che venisse immesso nel mercato un prodotto non sicuro sia per gli automobilisti sia per coloro che lo avrebbero utilizzato per il riscaldamento.