Sequestrati 8mila litri di "gasolio marcio", denunciato titolare di un distributore

Oltre 8mila litri di gasolio sequestrato e il gestore di un distributore denunciato per frode. È il risultato di una indagine della guardia di finanza di Magenta coordinata dalla procura di Pavia su un distributore di Abbiategrasso (hinterland ovest di Milano).

Secondo quanto emerso dalle indagini il gasolio venduto dalla pompa sarebbe stato "qualitativamente non conforme alle vigenti disposizioni normative in relazione al cosiddetto 'punto di infiammabilità'", si legge in una nota della finanza. Più nel dettaglio, si tratta di un valore che corrisponde alla temperatura più bassa alla quale si formano vapori in quantità tali che, in presenza di aria e di un innesco, danno luogo alla combustione. Il gasolio venduto dal distributore, secondo i militari, avrebbe potuto mettere a rischio la sicurezza della circolazione; non solo, la combustione avrebbe generato "emissioni pericolose per l’ambiente, ben oltre il limite consentito dalla legge", puntualizzano i detective.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini la pompa avrebbe venduto oltre 177mila litri di gasolio non conforme. Oltre alla denuncia e al sequestro (preventivo) del carburante, sono scattati i sigilli anche per due colonnine di rifornimento e altrettante cisterne.