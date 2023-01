C'era (anche) la foto di un milanese nel portafogli di Messina Denaro

Non c'erano solo contanti all'interno del portafogli di Matteo Messina Denaro, gli investigatori hanno trovato anche una fotografia di suo nipote Gaspare Allegra, il 37enne morto durante una escursione sul Grignone il 21 marzo 2021. Gaspare, infatti, era il nipote del super latitante mafioso: sua mamma è la sorella del boss di Cosa Nostra.

Allegra aveva lasciato Castelvetrano per costruirsi una carriera da avvocato a Milano e viveva ad Albairate, hinterland ovest della metropoli lombarda. Il 21 marzo del 2021 stava camminando sul Grignone e una volta arrivato nella zona della Bocchetta di Prada, tra i territori di Mandello del Lario e di Esino, era scivolato in una canalone di neve ghiacciata. Durante la caduta aveva sbattuto la testa contro una roccia ed era precipitato per 350 metri. Inutile ogni tentativo di soccorso: il 37enne, avvocato era stato recuperato cadavere dagli uomini del soccorso alpino.

Il corpo di Allegra era poi stato trasportato a Castelvetrano ma non fu mai celebrato il funerale. Il questore di Trapani Salvatore La Rosa vietò la cerimonia funebre per motivi legati all'ordine e alla sicurezza pubblica.