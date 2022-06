Gastone, l'uomo morto mentre allestiva la Fiera per il Salone del Mobile

Gastone Faraoni, 64 anni, è morto all'interno del padiglione 1 della Fiera di Rho. L'uomo, tra i titolari della Faroni 79, azienda trevigiana specializzata anche nella progettazione e realizzazione di stand fieristici, stava lavorando all'allestimento del Salone del Mobile di Milano. Secondo quanto indicato dalle autorità, sarebbe caduto da una scala battendo la testa a terra. Non è chiaro se la caduta sia stata provocata da un malore o se in seguito alla caduta il suo cuore si sia fermato.

Quando lo hanno soccorso a terra aveva già il cuore fermo. Era appena precipitato da un'altezza di circa 4 metri. Nel tentativo di salvarlo, è stato trasportato all'ospedale Sacco di Milano mentre gli praticavano il massaggio cardiaco. Ma non si è ripreso. L'episodio, per il momento catalogabile come un incidente sul lavoro, si è verificato nel primo pomeriggio di sabato, poco prima delle 15.

La dinamica dell'accaduto è stata affidata alla polizia di Stato. Sul luogo dell'infortunio sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Rho, competenti per territorialità e gli incaricati dell'Ats. Resta da capire se la caduta - a quanto pare da una scala - sia stata provocata da un malore o se invece l'arresto cardiaco sia stato provocato dal trauma dovuto alla caduta.

Chi era Gastone Faraoni

Faraoni, stando a quanto riferisce TrevisoToday, ha perso la vita davanti al figlio 24enne Michele che lo stava aiutando nell'allestimento del padiglione. La moglie Annapaola è molto conosciuta a Roncade come allenatrice di pallavolo, ex campionessa di salto in alto e, nel 2014, vincitrice di 90mila euro al programma televisivo "Affari tuoi".

Conosciuto e stimato da moltissime persone per il suo grande attaccamento al lavoro, Faraoni era partito martedì 31 maggio alla volta di Milano per i preparativi del Salone del Mobile. In uno degli ultimi post dell'azienda sui social è condivisa la foto del gruppo di lavoro impegnato a Rho. "È quando hai persone eccezionali al tuo fianco che le sfide apparentemente impossibili diventano magicamente possibili! Grazie di cuore a tutti voi perché se la nostra azienda sta crescendo è soprattutto per l’impegno che mettete ogni giorno! Siamo orgogliosi di avervi nella nostra squadra", scrivevano.