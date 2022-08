Gattino nel motore dell'auto: il salvataggio

"Attenzione! Hai un gatto nel cofano motore". Questo il cartello messo sul parabrezza di un'auto al cui interno aveva trovato rifugio un micetto. L'accaduto nella mattinata di mercoledì 10 agosto, intorno alle 10, in viale Romagna.

Residenti, volontari e forze dell'ordine hanno recuperato il gattino, l'ennesimo che aveva cercato rifugio in un'auto, rimanendo però intrappolato. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, sul posto, davanti agli uffici Aler, all'altezza del civico 25, sono accorse le volontarie di Miagolandia di Peschiera Borromeo.

Dopo un paziente intervento di recupero per liberarlo, il cucciolo, di pochi mesi, è stato messo in un trasportino e portato al sicuro. Dopo la visita veterinaria, verrà accolto in un gattile in attesa di essere adottato.