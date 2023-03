Gatto decapitato e abbandonato per strada: la scoperta choc

Un gatto decapitato e abbandonato accanto a un marciapiedi. La macabra scoperta è avvenuto a Inzago (Milano), in via Pastore.

Venerdì sera un passante ha notato il corpo del gatto senza testa ed ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari, la polizia locale e il personale di Ats.

Non è chiaro chi sia l'autore del gesto, né quale possa essere stata la motivazione. Non è stata trovata nemmeno la testolina del gatto morto. Non sarebbe la prima volta che capita nell'ultimo periodo in Italia. I precedenti a Genova, Livorno e Lucca.