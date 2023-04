Folle raid nella notte: gattina ammazzata di botte, altri 5 mici spariti

Una gattina di 10 mesi uccisa, ammazzata. Altri cinque mici spariti. Folle raid nella notte tra venerdì e sabato nel gattile di Rho, gestito dall'associazione "Dimensione animale", finito nel mirino di qualcuno - per ora rimasto ignoto - che si è divertito a seminare il panico nella struttura, scagliandosi contro gli animali e contro gli arredi.

"La mattina di sabato 15 aprile, come ogni giorno, i nostri volontari sono andati al rifugio per svolgere il loro turno e hanno scoperto che qualcuno, probabilmente nella tarda serata precedente, aveva divelto la rete del nostro rifugio e si era introdotto in uno dei reparti in cui sono ospitati i nostri gatti. La scena che si è presentata ai volontari è apparsa subito allarmante", hanno raccontato dall'associazione. "C'erano molte tracce di sangue e questo ci ha fatto sospettare il peggio. Chi era entrato in gattile poteva aver voluto infierire sui nostri animali. L'assenza di sei gatti ci ha ulteriormente allarmati. La ricerca dei dispersi è iniziata subito e prosegue anche in questo momento", hanno proseguito i volontari.

"Purtroppo nel pomeriggio di sabato è stato rinvenuto, in uno spazio verde poco distante da noi, avvolto in un telo e coperto con rami di pino per evitarne il ritrovamento, il corpicino martoriato senza vita della piccola Clara, cucciola di 10 mesi, una delle gatte che stavamo cercando. Sui resti di Clara sono state effettuate le analisi autoptiche che hanno evidenziato traumi e fratture legati a percosse, conferite a calci o con qualche bastone. La gatta è stata brutalmente picchiata, fino a portarla alla morte", hanno ricostruito da Dimensione animale, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

"Non ci sono parole che possiamo aggiungere, sconvolti per quanto accaduto, esterrefatti e distrutti dal dolore davanti a tanta gratuita cattiveria, disperati per la perdita che abbiamo subito, estremamente preoccupati per Romeo, Amelia, Lucy, Irina e Lucrezia, gli altri gatti che speriamo di ritrovare al più presto sani e salvi. Li stiamo cercando senza sosta", hanno garantito i volontari, che nelle scorse ore sono riusciti a riportare in gattile Lucy.