Comprano la droga dello stupro online: arrestati

Prima la soffiata, poi il blitz, il sequestro e le manette. Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, in due operazioni distinte messe a segno nei giorni scorsi, hanno arrestato tre persone e sequestrato complessivamente tre litri di Gbl (la droga dello stupro) e 221 grammi di catinoni sintetici, una droga simile alla cocaina ma totalmente sintetica.

Tutto è iniziato quando i detective nel corso dei servizi antispaccio, hanno appreso da fonti confidenziali che sarebbero stati consegnati due pacchi postali sospetti a due italiani: uno in via Vitruvio, l'altro in via Pietro Crespi.

La consegna del primo pacco postale, in via Vitruvio, era prevista per il 10 novembre. I poliziotti della sezione antidroga, intercettato il collo, rivelatosi contenente una bottiglia dal 1 litro di Gbl, hanno predisposto una "consegna controllata" finalizzata ad individuare e arrestare il destinatario. La consegna, tuttavia, si è rivelata un flop dato che la scatola non è stata recapitata (il destinatario non viveva in quel palazzo). I poliziotti, tuttavia, hanno ipotizzato che il pacco sarebbe stato destinato a un'altra persona che vive nella vicina via Settala e che - secondo gli investigatori - avrebbe inventato lo stratagemma per non essere identificato. Alla luce di ciò, la spedizione è stata sequestrata ed è stata richiesta alla Procura l'emissione di un decreto di perquisizione a carico del sospettato.

Mercoledì 24 novembre, i poliziotti hanno messo a segno il blitz. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati un 37enne e un 28enne (coinquilini) perché durante la perquisizione della loro abitazione sono stati trovati circa 8,1 grammi di cationi sintetici oltre a diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

La consegna del secondo pacco era prevista sempre 24 novembre in via Crespi. Anche in questo caso gli investigatori hanno intercettato il collo e seguito la consegna fino al destinatario. Nella circostanza, con uno stratagemma analogo a quello della precedente spedizione postale, la scatola è stata ritirata da una persona che non era quella indicata nella bolla di consegna; l'uomo, tuttavia, è stato bloccato dai poliziotti proprio nel momento in cui ha ricevuto l'involucro che è risultato contenente due bottiglie da un litro ciascuna di Gbl; il 34enne è stato arrestato dopo che, nel corso della perquisizione della sua abitazione, sono stati trovati e sequestrati altri 213 grammi di cationi sintetici, materiale da confezionamento e banconote per 3.450 euro.