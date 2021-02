Cade ultraleggero: muoiono due persone di 25 e 72 anni

Due persone sono morte domenica pomeriggio per un grave incidente con un aereo ultraleggero. Sono precipitate nelle campagne pavesi, nei pressi di Vigevano.

Il fatto è avvenuto poco lontano dal Ticino, nei pressi di strada al Salto, in località Buccella, domenica sera. Secondo quanto è stato riportato dalle forze dell'ordine, ai comandi del velivolo si trovava Gustavo Saurin, 72 anni, imprenditore di origine argentina residente a Vigevano. Con lui ha perso la vita un ragazzo di 25 anni, Generoso Vitagliano, anch'egli residente a Vigevano, manutentore specializzato, che era salito poco prima per fare un volo di prova all'aviosuperficie Leonardo da Vinci di Cascina Scoglio, il campo di volo tra la frazione Morsella di Vigevano e Parona di cui lo stesso Saurin era presidente.

Era stato lui a promuoverne la riapertura, nel 2018, dopo alcuni anni di inattività. Saurin, titolare di un'impresa di manutenzioni termoidrauliche, era un grande appassionato di volo sportivo su ultraleggeri, un'attività che faceva per passione da quasi 45 anni. Possedeva diversi velivoli tra cui un idrovolante ed era un esperto istruttore. Sono in corso gli accertamenti per comprendere le cause della caduta. Un testimone che era a passeggio con il cane nelle campagne della zona ha detto di aver sentito il rumore del motore del biposto "piantarsi" all'improvviso e, pochi istanti dopo, uno schianto. Precipitando il velivolo non ha preso fuoco.

La morte dei due è stata uno choc per la comunità vigevanese. Vitagliano lascia una giovane moglie; la sua bacheca Fb è stata riempita di messaggi d'affetto e di cordoglio.

Dal Niguarda (Milano) è stato fatto partire un elicottero, ma, una volta giunto sul posto, i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso degli occupanti del velivolo.