Madre e padre accoltellati dal figlio nel Milanese: gravissimi

Genitori feriti in modo molto grave dopo essere stati accoltellati dal figlio. L'accaduto nella mattinata di venerdì 7 gennaio, intorno alle 8, in un'abitazione di via Cefalonia, 27, a Opera, hinterland sud di Milano. Sul posto 118 e carabinieri.

L'uomo - un 28enne italiano in cura per problemi psichiatrici al centro psico-sociale di Rozzano - ha aggredito e accoltellato, per cause ancora da accertare, i genitori con cui convive in un appartamento al primo piano dello stabile, la madre, di 63 anni, e il padre di 83, entrambi italiani.

Dopo la violenta aggressione, il giovane è uscito di casa in auto ed è rimasto coinvolto in un incidente con un altro veicolo, non lontano da casa. Trovato dallo polizia locale e soccorso dalle ambulanze, è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Milano per ricevere le cure necessarie.

Delicate le condizioni dei due genitori feriti: portati entrambi in ospedale in codice rosso a causa di ferite profonde al collo e di alcune più lievi al torace, hanno subito un intervento chirurgico e si trovano in pericolo di vita. Il padre 83enne è ricoverato al Policlinico di Milano, mentre la madre 63enne all'Humanitas di Rozzano.

I militari di Opera sono al lavoro sul posto per eseguire tutti i rilievi e gli approfondimenti necessari a ricostruire esattamente quanto avvenuto. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa sentendo le urla. Le vittime sono state trovate da carabinieri e vigili del fuoco, entrati nell'appartamento dopo aver forzato la porta che era stata chiusa.

Il 28enne, che si era più volte allontanato dall'abitazione dei genitori e in passato aveva ricevuto un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio), a fine anno aveva già aggredito la madre, la quale tuttavia non aveva sporto denuncia.