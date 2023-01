Vanno al lavoro (insieme) e lasciano la bimba di 5 anni da sola per tutto il giorno: denunciati

Sembra che succedesse spesso. Pare che ogni volta che ce ne fosse bisogno, lasciassero la piccola lì, da sola. Senza nessuno a badare a lei. Una donna e il suo compagno, entrambi originari dell'Est Europa, sono stati denunciati martedì dai carabinieri di Stradella, nel Pavese, con l'accusa di abbandono di minore per aver "abbandonato" la figlioletta di lei, una piccola di 5 anni.

Ad allertare i militari è stata una segnalazione anonima di un cittadino, che ha spiegato come i due uscissero di casa insieme quando i loro turini di lavoro coincidevano. A quel punto i carabinieri sono andati a verificare e hanno trovato la bimba da sola nell'appartamento della coppia mentre giocava con il suo gattino e mangiava dei pop corn che le erano stati preparati in mattinata dalla mamma.

"Fortunatamente, durante l’assenza della coppia, pur essendo senza alcuna sorveglianza", la bimba "non poneva in essere comportamenti pericolosi", hanno sottolineato dall'Arma in una nota. I due, che stavano fuori anche per l'intero turno di lavoro, di 8 ore, sono quindi stati denunciati a piede libero. Il loro comportamento è stato segnalato anche al tribunale per i minorenni di Milano e ai servizi sociali di Stradella.