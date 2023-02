Alberto Genovese è tornato in carcere nella giornata di lunedì 13 febbraio. L'ex imprenditore del web, che dal luglio 2021 si trovava ai domiciliari in una comunità per disintossicarsi, è stato raggiunto da un ordine di esecuzione pena dopo la condanna a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per aver prima stordito con droghe e poi violentato nel 2020 due modelle, la prima nella residenza Villa Lolita a Ibiza e l'altra nel suo attico milanese Terrazza Sentimento.

L'ordine di carcerazione si basa sui reati "ostativi" di violenza sessuale che non consentono di scontare la pena ai domiciliari. Il milanese è stato accompagnato nel carcere di Lecco, il più vicino alla comunità in cui si trovava ai domiciliari. A fine gennaio si era saputo che il 45enne aveva deciso di non ricorrere in appello contro la condanna dello scorso settembre (8 anni e 4 mesi emessa con il rito abbreviato).

Con questa decisione ha ottenuto lo sconto di un sesto della pena, scesa così a poco meno di 7 anni. L'ex fondatore di start-up deve scontare una pena di oltre 4 anni (togliendo il "pre-sofferto", il tempo già passato in custodia cautelare). La difesa del 45enne ora ha due strade davanti a sé: ricorrere contro il provvedimento di trasferimento in carcere; oppure rivolgersi al tribunale di sorveglianza per chiedere che venga concessa una misura alternativa al carcere.