Alberto Genovese accusato di evasione fiscale per 4,3 mln di euro

È arrivato il rinvio a giudizio in merito a una presunta evasione fiscale per Alberto Genovese, imprenditore del web già condannato a scontare una condanna a 6 anni e 11 mesi per abusi sessuali. Il fatto era già emerso in passato: Genovese avrebbe evaso 4 milioni e 300 mila euro tra il 2018 e il 2019, motivo per cui era scattato un sequestro preventivo di beni per lo stesso importo.

Genovese potrebbe scegliere la strada del patteggiamento in udienza preliminare, anche perché ha già risarcito il fisco. Stando alle accuse l’imprenditore avrebbe utilizzato la holding Auliv "a scopo di evasione" fiscale, per "gestire i flussi finanziari derivanti dalle sue attività e partecipazioni societarie" e per "provvedere al reperimento delle risorse necessarie" per le sue esigenze "personali", tra cui "l'acquisto e la ristrutturazione della villa a Ibiza" per 8 milioni di euro e "beni di lusso e consumo".

Non è finita. Il prossimo 17 maggio per il 46enne inizierà il processo abbreviato in cui deve rispondere di intralcio alla giustizia e pedopornografia. La difesa dell’ex re delle start-up ha chiesto di secretare tutti gli atti e le immagini presenti nei fascicoli processuali. Il timore è che vengano utilizzati in un documentario sul “chemsex”. La decisione verrà presa nei prossimi giorni.