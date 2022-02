"Genovese ha evaso per pagare alcol e villa a Ibiza", hanno detto i giudici

Avrebbe "utilizzato" la holding Auliv "a scopo di evasione" fiscale, per "gestire i flussi finanziari derivanti dalle sue attività e partecipazioni societarie" e per "provvedere al reperimento delle risorse necessarie per le sue attività personali", tra cui "l'acquisto e la ristrutturazione della villa a Ibiza" per 8 milioni di euro e "beni di lusso e consumo", come "ingenti acquisti di alcolici". Con queste motivazioni la Cassazione ha confermato il sequestro da 4,3 milioni di euro ad Alberto Genovese, l'imprenditore web accusato di aver violentato due ragazze, una a Ibiza e l'altra a Milano, dopo averle stordite con un mix di droghe, rendendole incoscienti.

Il maxi sequestro era stato disposto da tribunale del Riesame dopo che il gip l'aveva negato. Genovese, oltre all'accusa di violenza sessuale, risponde anche di reati fiscali commessi tra il 2018 e il 2019.

Le accuse contestate emergono da un filone dell'inchiesta sui suoi movimenti finanziari condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano, sempre coordinata dai pm Paolo Filippini e Rosaria Stagnaro.