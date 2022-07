La difesa di Alberto Genovese chiede seminfermità mentale: "È malato"

Seminfermità mentale per le violenze commesse a Milano e assoluzione piena per l'episodio di Ibiza. Questa la richiesta degli avvocati difensori di Alberto Genovese, l'imprenditore imputato con l'accusa di aver violentato, dopo averle rese incoscienti con un mix di droghe, due ragazze, una 18enne nel suo attico in città e una 23enne nella sua villa ibizenca.

Per Genovese, finito in carcere a novembre 2020 e a processo con rito abbreviato, i pm Rosaria Stagnaro, Paolo Filippini e l'aggiunto Letizia Mannella avevano chiesto al gip Chiara Valori una condanna a 8 anni di carcere. Per provare la ferocia delle violenze sessuali, la Procura, oltre alle testimonianze, ha raccolto le immagini registrate dalle telecamere interne di Terrazza Sentimento, l'appartamento di Milano. Ricostruendo i fatti, i pm avevano parlato di "un quadro di devastazione e degrado umano".

I legali dell'uomo, Luigi Isolabella, Davide Ferrari e Stefano Solida, hanno depositato consulenze mediche e psichiatriche secondo cui l'ampio uso di droga avrebbe danneggiato le facoltà mentali dell'uomo e questi effetti, uniti alla sindrome di Asperger, non gli avrebbero fatto cogliere le volontà altrui. All'imprenditore vengono contestate le violenze sessuali ai danni di due giovanni donne, di 23 e 18 anni, ospiti delle sue feste, a Ibizia e a Milano, rispettivamente il 10 luglio e il 10 ottobre del 2020. In entrambi i casi le ragazze erano state stordite con un mix di cocaina e ketamina. Genovese risponde anche di cessione di stupefacenti e lesioni. La sentenza è attesa a settembre.