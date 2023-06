Alberto Genevose ai pm: "Con l'arresto mi avete salvato dalla droga"

"Arrestandomi mi avete salvato dalla droga". Così, davanti ai pm, Alberto Genovese, l'imprenditore digitale condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per due violenze sessuali e che ora risponde di nuove accuse nell'ambito di un nuovo filone di indagine della Procura di Milano.

"Ero precipitato in un vortice autodistruttivo - ha continuato il fondatore di start up durante l'interrogatorio -. La droga mi ha completamente allontanato dal lavoro e dalle persone, ho commesso molti errori. L’arresto mi ha salvato”. Genovese avrebbe poi fatto parziali ammissioni sulle altre violenze di cui è accusato, avvenute, come quelle per cui è già stato condannato, durante festini in cui circolavano stupefacenti.

"Nelle condizioni in cui mi trovavo - ha proseguito Genovese -, completamente dipendente dalle sostanze, pensavo che le ragazze fossero consenzienti”. L'interrogatorio, durante il quale l'ormai ex imprenditore ha parlato anche del proprio percorso di recupero per uscire dalla dipendenza, arriva all'esito della chiusura di un secondo filone di indagine che vede nuove accuse di intralcio alla giustizia, detenzione di materiale pedopornografico e di violenza sessuale nei confronti di altre due giovani, le quali sarebbero state abusate dopo essere state stordite con la droga e mentre erano incoscienti.

Secondo i pm, Genovese, insieme al suo braccio destro Daniele Leali, avrebbe cercato di condizionare la testimonianza di una delle vittime. L'accusa di detenzione di immagini di pedopornografia, invece, arriva dopo il ritrovamento sul suo pc di foto e filmati con minori nudi e in atteggiamenti sessuali. Nell'attesa di una decisione sull'istanza della difesa di affidamento terapeutico in una clinica per disintossicarsi, il Tribunale di Sorveglianza ha deciso che Genovese dovrà restare in carcere almeno fino a fine ottobre, perché occorre una valutazione psichiatrica sulla causa specifica dei reati e delle modalità di "estrema violenza" con le quali sono stati commessi.