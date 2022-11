Sui mezzi pubblici di Milano ci saranno più 'ghisa'

Aumentano gli agenti della polizia locale dedicati ai mezzi pubblici di Milano. A deciderlo l'accordo raggiunto, tra maggioranza e opposizione, giovedì 10 novembre in aula a Palazzo Marino.

Su autobus, metropolitane, tram e filobus sarà potenziata l’attività, la presenza e l’organizzazione della polizia locale, in raccordo con la prefettura e le altre forze dell’ordine, con l'obiettivo di contrastare i reati e migliorare la sicurezza degli autisti (vittime di diverse aggressioni) e dei viaggiatori.

La decisione di aumentare i 'ghisa' sui mezzi è arrivata dopo che nel corso della seduta di giovedì del consiglio comunale,è stata trattata la mozione della Lega che chiedeva di aumentare di 34 unità il nucleo di tutela del trasporto pubblico della polizia locale, composto attualmente da 15 agenti e un ufficiale, per raggiungere un totale di cinquanta agenti in servizio dedicato.

Il testo della mozione è stato modificato dall’opposizione che, in accordo con la maggioranza, ha eliminato la determinazione esatta degli organici da inserire in servizio. L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, che ha espresso il parere della Giunta alla mozione della Lega, diventato positivo dopo la modifica del testo, ha spiegato che “le modalità sono di competenza del questure e del comandante della polizia locale e che, in ogni caso, l’attività del nucleo per il trasporto pubblico coordina e viene supportata anche dal resto del corpo di polizia locale quando c’è necessità".

"In prefettura - ha aggiunto Granelli - stiamo lavorando per migliorare l’azione in accordo con Atm, rafforzando il coordinamento con le forze dell’ordine e migliorando la rapidità di intervento. Negli ultimi quattro mesi dal nucleo del tpl sono stati fatti ben 24 arresti”