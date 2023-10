È morta Giada Pollara, la 15enne che si era sentita male in palestra a scuola

Una ragazzina di 15 anni, Giada Pollara, è morta dopo essere stata ricoverata per due giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La ragazza, che frequentava il liceo delle Scienze umane all’Istituto superiore Marisa Bellisario di Inzago (Milano), aveva accusato un malore durante l'ora di educazione fisica lo scorso 18 ottobre.

Il malore è avvenuto nella mattinata di mercoledì. La giovane stava correndo insieme ai suoi compagni (non è chiaro se stesse svolgendo il test di Cooper) quando all'improvviso si è accasciata a terra priva di sensi davanti agli occhi dell'insegnante. A scuola è partita immediatamente la macchina dei soccorsi: la telefonata al 118 e nel frattempo il massaggio cardiaco e l’utilizzo del defibrillatore. La 15enne è stata trasferita d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo ma non ha mai ripreso conoscenza. I medici non si sono arresi, ma dopo due giorni di terapia intensiva attaccata a un cuore artificiale Giada è morta. Una notizia che ha sconvolto la comunità scolastica dell’Istituto Bellisario di Inzago, e Busnago (Monza) dove viveva la ragazza.

"Ho poche parole da dire. Apprendiamo la notizia, siamo distrutti e affranti. Tutta la comunità dell'Istituto Bellisario si stringe al dolore della famiglia", ha detto il preside dell'istituto Bellisario, Gustavao Matassa. Sul caso sono in corso accertamenti. L'altra mattina sul luogo del dramma erano intervenuti sia i carabinieri che la polizia locale. Secondo quanto trapelato pare che la giovane non soffrisse di patologie pregresse.