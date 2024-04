Gianbattista Intini, imprenditore, è morto. Si è schiantato col suo ultraleggero

Tragedia in aria sabato pomeriggio. L'imprenditore Giambattista Intini, presidente di Itelyum, è morto mentre era in volo a bordo di un aereo ultraleggero intorno all'una di pomeriggio di sabato 6 aprile. L'incidente è avvenuto presso Golferenzo (Pavia), sulle colline dell'Oltrepo pavese. Intini aveva 73 anni.

L'aereo è precipitato su un vigneto. Tanti hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi. I sanitari del 118, arrivati con i vigili del fuoco, non hanno però potuto far altro che accertare la morte dell'imprenditore. Residente a Golferenzo, Intini era decollato da un terreno di sua proprietà ed era diretto all'aviosuperficie di Spessa Po. I carabinieri di Stradella stanno procedendo con le indagini, per capire cos'è successo e la dinamica. Al momento l'ipotesi più probabile è quella di un guasto improvviso al velivolo. Sembra che Intini fosse un esperto pilota.

Fondata nel 1981 col nome di Bitolea, l'azienda della famiglia Intini è leader nella purificazione di solventi organici, nella produzione e commercializzazione di solventi a elevata purezza e nella sintesi chimica e chimico-farmaceutica. La sede è a Landriano (Pavia), così come l'impianto produttivo, mentre a Rho (Milano) si trova il sito di confezionamento.