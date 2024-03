Scomparso nel nulla Gianfranco Bonzi, custode di un palazzo in Brera

Un trolley e nient'altro. Poi nessuna traccia. Sono ore di apprensione per le sorti di Gianfranco Bonzi, 59 anni, custode di un palazzo in via Borgonuovo a Milano, nel cuore della città, in zona Brera. L'uomo è scomparso da sabato pomeriggio, quando è uscito dal condominio dove vive e lavora ed è praticamente scomparso nel nulla.

Con sé avrebbe portato soltanto una valigia - non è chiaro con cosa all'interno - ma avrebbe lasciato nell'abitazione telefono, documenti e carte di pagamento. In quel momento, come mostrano alcuni frame di una telecamera che lo ha immortalato, indossava jeans blu, una giacca chiara e scarpe sportive.

Alto 1.60, Bonzi ha i capelli castani rasati e gli occhi verdi. Suo figlio, stando a quanto appreso, ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri, che per il momento lavorano sulla pista dell'allontanamento volontario. Un appello per ritrovarlo è stato pubblicato anche dall'associazione Penelope Lombardia, sempre in prima linea nella ricerca delle persone scomparse: "La famiglia del signor Gianfranco chiede il nostro aiuto - si legge nel post condiviso sui social -. Si è allontanato da casa sabato nel tardo pomeriggio. Il figlio è molto preoccupato".