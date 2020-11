Milano, "il parco che ogni sabato sera viene ridotto una pattumiera dagli incivili e nessuno fa niente". La denuncia

I giardini di via Asmara la domenica mattina sono sempre un totale degrado, merito degli schiamazzi del sabato sera. "Ormai è un anno che noi residenti segnaliamo questi giardini, ma nulla è cambiato", la denuncia di un residente. "I controlli sono inesistenti - spiega - in quanto siamo stati noi residenti a verificare con presidi se i vigili passassero e questo non è mai avvenuto. Aggiungo anche che siamo in un periodo di coprifuoco, ma come è evidente l abbandono di rifiuti è continuo".