Grosso ramo precipita: giardiniere ferito alla testa a Garbagnate (Milano)

Un giardiniere 41enne è rimasto ferito alla testa dopo che un grosso pezzo di tronco si è improvvisamente staccato da un albero rovinandogli addosso. Incidente sul lavoro a Garbagnate Milanese, hinterland nord ovest della città, nel pomeriggio di martedì 2 novembre, verso le 15.30.

Sul posto sono intervenuti polizia locale della cittadina e 118, con ambulanza e automedica. Dopo avergli prestato le prime cure, i soccorritori hanno trasportato l'uomo in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.

Al momento dell'arrivo delle ambulanze, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, il 41enne era cosciente, nonostante la ferita riportata alla testa: per fortuna non è in pericolo di vita.