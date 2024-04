L'Iraq, il Tuscania e Milano: il saluto ai carabinieri del generale Gino Micale

Giorno di saluti in Moscova. Oggi, lunedì 22 aprile, il generale di corpo d'armato Gino Micale, comandante del comando interregionale Carabinieri “Pastrengo” di Milano, ha salutato il personale della Legione carabinieri Lombardia perch a breve lascerà il servizio attivo. L'alto ufficiale, ricevuto dal comandante della Legione Lombardia, il generale Giuseppe De Riggi, e dal comandante provinciale, il generale Pierluigi Solazzo, ha ricevuto gli onori militari dalla guardia schierata in grande uniforme storica.

Dopo oltre 40 anni di dedizione e sacrificio al servizio dell'Arma, il generale Micale ha incontrato tutti i comandanti dipendenti, una rappresentanza del personale in servizio e di quello in congedo dell'associazione nazionale carabinieri. L'appuntamento è stata l’occasione per i militari della Lombardia di tributare un comandante saggio le cui capacità di leadership sono state esemplari, lasciando un’impronta indelebile nell’Arma e nell’intera comunità.

Tra i numerosi incarichi, il generale Gino Micale nel luglio 2003 è stato in Iraq rivestendo l’incarico di comandante battaglione Rep. Cc Msu a Nassirya, dal 2006 per due anni ha comandato il 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania” a Livorno, ha comandato la Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, è stato al comando Generale dell’Arma a Capo del IV e del II Reparto, concludendo il suo cammino come comandante Interregionale “Pastrengo” con il grado di Generale di Corpo d’Armata.

Nel salutare i Carabinieri presenti, Micale ha ringraziato la famiglia ricordando la figura del padre, appuntato dei Carabinieri, arruolato a 19 anni, partito in missione nel mar Egeo e catturato dai tedeschi, che con il suo sacrificio è stato il propulsore dell’ascensore sociale di una famiglia che da braccianti agricoli, in due generazioni, gli ha permesso di diventare un dirigente generale della pubblica amministrazione.

Il generale, inoltre, ha voluto terminare il suo giro di saluti proprio a Milano, motore economico e culturale, città complessa e internazionale, una scoperta straordinaria ed affine come esperienza a quella vissuta a New York quale capo ufficio addetti presso la rappresentanza permanente d’Italia all'Onu.

Il generale Micale ha voluto così riconoscere ai militari che vivono e lavorano nel capoluogo meneghino un’attenzione e una visione maggiore dell’esercizio della professione del carabiniere, e per farlo ha scelto proprio la caserma Ugolini, teatro di un pezzo di storia recente del contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata e luogo simbolo dei carabinieri di Milano.