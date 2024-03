Il negozio che vendeva giocattoli con il simbolo di conformità falso

Giocattoli, costumi di carnevale, batterie e luci laser venduti come conformi, con il marchio CE fasullo. È quanto scoperto dalla guardia di finanza in due esercizi commerciali tra Padova e Milano. Nello specifico, nel capoluogo lombardo sono stati sequestrati 41mila prodotti di diversa tipologia con il simbolo CE considerato falso, senza documentazione rilasciata dopo gli specifici test. Il titolare dell’azienda milanese è stato denunciato dalla Procura di Milano per frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti con segni mendaci.

Il simbolo CE deve essere riportato dal produttore europeo o dall’importatore per attestare la conformità degli articoli ai requisiti di salute e sicurezza del cliente secondo quanto previsto dalla normativa italiana ed europea.

Un secondo intervento è stato effettuato in provincia di Padova dove sono stati sequestrati circa 5.700 prodotti tra costumi di carnevale, abbigliamento, casalinghi e decorazioni di San Valentino a cui mancava l’etichetta in italiano contravvenendo alla norma che stabilisce gli avvisi minimi di informazione al consumatore. Il titolare è stato segnalato alla Camera di commercio per eventuali sanzioni amministrative.